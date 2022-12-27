Бестемьянова прокомментировала требование Украины по поводу Щербаковой

Бывшая российская фигуристка Наталья Бестемьянова отреагировала на позицию Украинской федерации фигурного катания после новости о том, что россиянка Анна Щербакова вошла в список номинантов на награду Skating Awards.

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Ранее сообщалось, что Щербакову включили в число номинантов на престижную премию «Самый ценный фигурист» по версии ISU. Позднее Украинская федерация фигурного катания выступила с призывом исключить россиянку из числа номинантов.

«Являются ли действия украинской стороны политической подоплёкой? Ну, конечно. Всем известно, что Аня — сильная фигуристка. Она победила на Олимпиаде благодаря своему таланту», — приводит слова Бестемьяновой «ВсёПроСпорт».