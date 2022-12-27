Дизайнер рассказала о платье Валиевой для показательного номера

Дизайнер Светлана Герасимова рассказала о платье Камилы Валиевой для показательного номера на чемпионате России по фигурному катанию.

«Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала, получившего большую популярность в последнее время благодаря запоминающемуся танцу Уэнздей. Много оборок из фатина, пышная юбка и воротничок из черного блестящ

Было важно, чтобы юбки не мешали Камиле в процессе выступления и не путались у нее в ногах. На примерке Камиле было удобно и пышную юбку было решено оставить.