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1 час назад

Дизайнер о платье Валиевой для показательного: «Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала. Много оборок из фатина, пышная юбка, воротничок из черного бифлекса»

Sports.ru

Дизайнер Светлана Герасимова рассказала о платье Камилы Валиевой для показательного номера на чемпионате России по фигурному катанию.

Дизайнер рассказала о платье Валиевой для показательного номера
Фото: Sports.ruSports.ru

Валиева каталась под музыку из сериала «Уэнздей».

«Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала, получившего большую популярность в последнее время благодаря запоминающемуся танцу Уэнздей. Много оборок из фатина, пышная юбка и воротничок из черного блестящ

Было важно, чтобы юбки не мешали Камиле в процессе выступления и не путались у нее в ногах. На примерке Камиле было удобно и пышную юбку было решено оставить.

А на спинку платья мы от себя добавили маленький акцент – паутинку из черных кристаллов», – говорится в телеграм-канале мастерской Герасимовой.

Фигурное катание,
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