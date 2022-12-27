Рудковская: вам никогда не отменить русское фигурное катание

«Вам никогда не отменить русское фигурное катание! Никогда!!! Вам никогда не превзойти наших сильных девочек, взлетающих выше всех, легче всех, красивее всех, взлетающих над вашей яростью и завистью.



О, я понимаю, я всё понимаю. Аня Щербакова не нужна вам в ISU Skating Awards не только потому, что она русская. А потому что она талантливая, сильная, потому что она может забрать эту награду по праву.



Не дай бог награду «Самый ценный фигурист года» заберёт девочка, чью сборную вы выдавили отовсюду. Ведь это будет означать, что ни одна из других стран так и не заняла место сильнейших, которое по праву занимала, занимает и будет занимать Россия. Лишив детей и подростков международных стартов, медалей, о которых они мечтали, вы добиваете их по одному, лишаете мечты, заслуженной награды, признания. И единственное, что хоть немного меня примиряет с моим космическим возмущением по поводу этой ситуации — вы всё равно знаете, кому на этой планете принадлежит женский лёд — Спортсменкам из России!!!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.