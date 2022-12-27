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1 час назад

Бетина Попова не включила Камилу Валиеву в тройку лучших фигуристок 2022 года

Матч ТВ

Победительница Универсиады, хореограф и тренер Бетина Попова включила Анну Щербакова, Александру Трусову и Евгению Тарасову в тройку лучших фигуристок 2022 года.

Камилу Валиеву не включили в тройку лучших фигуристок 2022 года
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине завоевала золото в личном турнире, Трусова — серебро. Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпиады.

— Какую фигуристку можете назвать лучшей в 2022 году?

— У нас так много спортсменов, которые достойны этого звания. Давайте я целый пьедестал составлю: первое место — Щербакова, второе — Трусова, третье — Тарасова, — сказала Попова «Матч ТВ».

— Среди парней?

— Выделю Женю Семененко и Марка Кондратюка.

— Какая программа произвела самое яркое впечатление?

— Камила Валиева здорово ворвалась с новым показательным номером. Почему бы не выделить ее программу как лучшую?

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Камила Валиева,Александра Трусова,Бетина Попова,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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