Камилу Валиеву не включили в тройку лучших фигуристок 2022 года

Победительница Универсиады, хореограф и тренер Бетина Попова включила Анну Щербакова, Александру Трусову и Евгению Тарасову в тройку лучших фигуристок 2022 года.
Щербакова на Олимпийских играх в Пекине завоевала золото в личном турнире, Трусова — серебро. Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпиады.
— Какую фигуристку можете назвать лучшей в 2022 году?
— У нас так много спортсменов, которые достойны этого звания. Давайте я целый пьедестал составлю: первое место — Щербакова, второе — Трусова, третье — Тарасова, — сказала Попова «Матч ТВ».
— Среди парней?
— Выделю Женю Семененко и Марка Кондратюка.
— Какая программа произвела самое яркое впечатление?
— Камила Валиева здорово ворвалась с новым показательным номером. Почему бы не выделить ее программу как лучшую?