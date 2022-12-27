«Перевоспитывать пришлось» — фигурист Некрасов о Пасечник

М.Н.: Не сразу. У меня сомнения были. Но вы же понимаете… Что мне делать? Надо кататься, возраст позволяет, нужно идти к своим целям. Но через два три дня было уже все понятно.



Е.П.: А я, можно сказать, была новичком. В тот момент я каталась в нашей группе всего год, даже меньше. Конечно, у Максима были сомнения по поводу меня. Он не знал моих способностей, потенциал, как я работаю.



М.Н.: Перевоспитывать пришлось.