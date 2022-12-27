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1 час назад

«Перевоспитывать пришлось» — фигурист Некрасов о том, как встал в пару с Пасечник

Матч ТВ

Российский фигурист Максим Некрасов в интервью «Матч ТВ» признался, что ему пришлось «перевоспитывать» новую партнершу Елизавету Пасечник, вспомнив, что образовать танцевальный дуэт было непросто.

«Перевоспитывать пришлось» — фигурист Некрасов о Пасечник
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Фигуристы встали в пару в 2022 году. Пасечник ранее выступала с Дмитрием Блиновым, а Некрасов — с Ариной Ушаковой.

— Расскажите, как образовался дуэт?

Максим Некрасов: У нас с Ариной (Ушаковой) было недопонимание. В итоге получилось так, что я прихожу на тренировку и выясняется, что я остался один.

Елизавета Пасечник: В конце февраля я съездила с Димой Блиновым на финал Кубка России, там мы откатали свои программы не так, как хотелось. Заняли второе место и были расстроены. После окончания турнира мы вернулись, а меня позвали на тренировку, чтобы попробовать (покататься) с Максимом. Мы попробовались…

— Сразу пошло?

М.Н.: Не сразу. У меня сомнения были. Но вы же понимаете… Что мне делать? Надо кататься, возраст позволяет, нужно идти к своим целям. Но через два три дня было уже все понятно.

Е.П.: А я, можно сказать, была новичком. В тот момент я каталась в нашей группе всего год, даже меньше. Конечно, у Максима были сомнения по поводу меня. Он не знал моих способностей, потенциал, как я работаю.

М.Н.: Перевоспитывать пришлось.

Фигурное катание,Арина Ушакова,Дмитрий Блинов,Максим Некрасов,
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