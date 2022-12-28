«Деньги Плющенко надо отработать»: поступок Кондратюка вызвал гнев фанатов

Марк решил принять участие в новогодних сказках, несмотря на травму спины. Фигуриста тут же обвинили в бессмысленной погоне за деньгами.

Фото: АНАСТАСИЯ МАТРОСОВА, «ЧЕМПИОНАТ» АНАСТАСИЯ МАТРОСОВА, «ЧЕМПИОНАТ»

Снятие Марка Кондратюка с чемпионата России огорчило многих болельщиков фигурного катания. Ученик Светланы Соколовской всё ещё борется с последствиями травмы спины, и, чтобы не усугублять её, он принял такое решение. Фанаты сочувствовали Марку и желали ему скорейшего выздоровления, однако вскоре их настрой изменился — виной тому поступок фигуриста, который большинству не пришёлся по вкусу.

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Кондратюк сообщил, что, несмотря на плохое самочувствие, примет участие в ледовых шоу, которые пройдут в новогодние праздники. Поведение спортсмена назвали двуличным, заподозрив в его в намеренном отказе от соревнований в пользу коммерческих проектов, хотя Марк объяснил, что нагрузка в шоу — гораздо меньшая. Например, там не нужно исполнять четверные прыжки.

Но в сети появилось множество гневных комментариев о фигуристе. Вот некоторые из них:

«Безобразие. Уж молчал бы. Деньги Плющенко отработать нужно», — считает пол

«Да, шоу это ж другое. Там нельзя подводить людей…» — негодует Elinac.

«Плющенко наказывали за отказ от соревнований и в то же время участие в шоу», — вспоминает Оля.

Речь идёт о случае, когда Евгений снялся с чемпионата мира в 2010 году по медицинским показаниям, а уже через несколько дней выступил в собственном ледовом шоу «Короли льда» в Москве и Санкт-Петербурге. Наказание последовало незамедлительно — правда, не от национальной федерации, а от ISU, и не за нарушение правил (формально Плющенко следовал букве закона), а за манипуляции с медицинскими документами.

В отличие от двукратного олимпийского чемпиона, Марк ничего подобного не делал, но всё равно попал под шквал критики:

«Хорошие парни такую ахинею в оправдание не несут. «Шоу положительно повлияют на ситуацию со спиной» — просто рука-лицо. Должен участвовать в шоу, потому что на него билеты купили. А на ЧР на него не покупали? Или это какие-то другие зрители, их не надо уважать? Ну ведь реально кто-то же специально на Марка по

Если проблемы со спиной, то снялся бы заранее. Может, люди бы и сдали свои билеты. Или откатался бы с тройными для своих зрителей, как Семененко на ОП. Раз в шоу есть силы выступать, то и просто порадовать своих зрителей облегчённой программой можно было», — предполагает Марина.

«Просто некоторые организаторы шоу (не будем называть, хотя и так понятно) сдерут три шкуры, если Марк не придёт, поэтому проще с больной спиной на шоу… И организаторам такая схема знакома. Жаль Марка, ему б пролечиться спокойно…» — добавляет Ирина.

«Если бы у Марка был нормальный интеллект, он сначала бы извинился перед болельщиками, что сорвал ЧР. Так поступают умные люди. А он про шоу, как попугай. На ЧР тоже люди приехали, болельщики Марка. Никто не заставляет выходить и соревноваться через силу. Но ты хотя бы объясни этим людям, извинись, обратись к ним. Трусова тоже к шоу вылечится и будет висеть на верëвках вместе с Марком, как Шерочка с Машерочкой», — пишет Лера.

«Прям не спортсмены, а шоу-танцоры! Ну и чеши в шоу! Не занимай место в сборной!» — радикальное предложение у Валентины.

«Ну конечно, на шоу деньги совсем другие платятся, да и в случае отказа неустойку придётся платить… А соревнования, что? Если не призовое место, во-первых, позорно, во-вторых, денег не будет. А то, что люди свои деньги заплатили на ЧР, так на это наплевать. Сбитый лётчик. У таких как только на пути возникают серьёзные соперники, так сразу и сливаются, всё на нехватку здоровья сваливают. Так нечего было вообще приезжать на соревнования», — подытоживает Маргоша.