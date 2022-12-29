Американский журнал Billboard оценил новый номер Валиевой

«Когда звучал голос Люкса Интериора (фронтмен группы The Cramps. — Прим. «Чемпионата»), Валиева безупречно выполняла хореографию, а зрители на трибунах аплодировали. 16-летняя сенсация воспроизвела танец – вплоть до движений рук, вечернего платья в готическом стиле и длинных чёрных косичек», — написано в статье на сайте Billboard .

Сама фигуристка высказалась об этом номере так: «Взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет ещё много подобного».