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17 минут назад

Американский журнал Billboard восхитился показательным номером Валиевой в стиле «Уэнсдей»

Чемпионат.comиещё 2

Американский музыкальный журнал Billboard на своём сайте отметил показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в образе главной героини под музыку из сериала «Уэнсдей».

Американский журнал Billboard оценил новый номер Валиевой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Когда звучал голос Люкса Интериора (фронтмен группы The Cramps. — Прим. «Чемпионата»), Валиева безупречно выполняла хореографию, а зрители на трибунах аплодировали. 16-летняя сенсация воспроизвела танец – вплоть до движений рук, вечернего платья в готическом стиле и длинных чёрных косичек», — написано в статье на сайте Billboard.

Сама фигуристка высказалась об этом номере так: «Взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет ещё много подобного».

Фигурное катание,Камила Валиева,
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