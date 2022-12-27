Олимпийская чемпионка Щербакова рассказала, что ее бесит в фигурном катании

"Холодно. Больно падать. Ноги затекают. Не знаю, что еще – травмы какие-то. Иногда устаешь от рутины. Профессиональный спорт – это когда ты с утра до вечера тренируешься, и бывают элементы, которые могут не получаться не только днями-неделями-месяцами, но и годами", - заявила Щербакова на YouTube-канале "ЖИЗА".