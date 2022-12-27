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55 минут назад

Олимпийская чемпионка Щербакова рассказала, что ее бесит в фигурном катании

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что ее бесит в фигурном катании.

Олимпийская чемпионка Щербакова рассказала, что ее бесит в фигурном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Холодно. Больно падать. Ноги затекают. Не знаю, что еще – травмы какие-то. Иногда устаешь от рутины. Профессиональный спорт – это когда ты с утра до вечера тренируешься, и бывают элементы, которые могут не получаться не только днями-неделями-месяцами, но и годами", - заявила Щербакова на YouTube-канале "ЖИЗА".

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Также фигуристка трижды выигрывала чемпионат России. Этот сезон спортсменка пропускает из-за восстановления после операции на колене. Она дебютировала в роли ведущей шоу "Ледниковый период".

Ранее сообщалось, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал глупостью требование Украины исключить олимпийскую чемпионку Пекина в женском одиночном катании Анну Щербакову из числа претендентов на награду "Самый ценный фигурист" на премии ISU Skating Awards.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Станислав Поздняков,Анна Щербакова,
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