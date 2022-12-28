Агент Трусовой рассказал, выдвигались ли требования Первому каналу

Алексей Николаев, агент российской фигуристки Александры Трусовой, прокомментировал заявление Первого канала о том, что у отца Трусовой были претензии к выбору комментаторов.

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Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.

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«Что касается развернутой кампании против Саши и ее родителей, то комментарий будет о

Во первых, в цивилизованных условиях, когда стороны ведут переговоры о заключении или продлении своих контрактных отношений, то они как правило (таковы профессиональные нормы) воздерживаются от каких либо конкретных комментариев, не говоря уже о личных выпадах. В данном случае все происходило с точностью до наоборот. На мой взгляд, здесь есть явное следование одной спорной рекомендации классика пиара: «Кто первый соврал, тот и выиграл».

Во вторых, ни сама Саша, ни ее отец, тем более мама, никогда не позволили бы, я уверен, представить требования, о которых с завидной настойчивостью сообщали тщательно выбранные средства массовой информации. Причина – на ладони. И ее родители – честные, принципиальные, воспитанные и, главное – профессиональные люди, до мелочей знающие положение дел в отечественном фигурном катании. Они никогда не опустились бы до подобных демаршей.

И, кроме того, любой тезис, вбрасываемый в печать, должен быть подтвержден документально. А никаких заявлений по упомянутому вопросу от Трусовых замечено не было, да и быть их не могло.

Но уж коли в данном случае другая сторона идет на то, чтобы перевести деловой разговор в личную плоскость, то можно отметить ключевую роль в провале переговоров Ольги Черносвитовой, и прежде всего – довольно «свежую», но вполне ожидаемую интерпретацию ей положения о том, что никакие действия и заявления сторон не должны наносить ущерб имиджу и профессиональной репутации друг друга. В причинах такого подхода еще предстоит разобраться на фоне сложной ситуации в мире, но налицо попытка решить некие собственные задачи за спиной уважаемых профессионалов.

Ну, и в третьих. Боюсь, что в данном случае мы имеем дело с так называемым синдромом покинутой невесты. Контракт Саши с Первым каналом истек и стороны не смогли договориться. Саша выбрала другого информационного партнера. Это – ее право. В таких случаях, опять же в цивилизованных условиях, обе стороны благодарят друг друга за сотрудничество и желают успехов в будущем.