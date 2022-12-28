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29 минут назад

Агент Трусовой прокомментировал скандал с Первым каналом

Алиса Селезнёва

Отец фигуристки Александры Трусовой никогда не позволил бы себе ставить озвученные в СМИ ультиматумы Первому каналу. Об этом заявил «Матч ТВ» агент серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине Алексей Николаев.

Агент Трусовой прокомментировал скандал с Первым каналом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отец фигуристки потребовал от Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления его дочери.

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Он объяснил свои слова чрезмерной критикой с их стороны в адрес Александры. Также он требовал отстранить Тарасову и Ягудина от всех мероприятий с Трусовой. Телеканал отцу фигуристки отказал.

При этом представитель Трусовой напомнил, что спортсменка и Первый канал не смогли договорится об условиях продления контракта.

«Ни сама Саша, ни ее отец, тем более мама, никогда не позволили бы, я уверен, представить требования, о которых с завидной настойчивостью сообщали тщательно выбранные средства массовой информации. Причина — на ладони. И ее родители — честные, принципиальные, воспитанные и, главное — профессиональные люди (…), они никогда не опустились бы до подобных демаршей», - подчеркнул Алексей Николаев.

Он также напомнил, что такие заявления СМИ должны быть подтверждены документально.

«А никаких заявлений по упомянутому вопросу от Трусовых замечено не было, да и быть их не могло», - заметил агент спортсменки.

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что очень любит Трусову, но она уже взрослая девочка и если ей что-то не нравится, то она может сказать ей об этом лично. Тарасова также выразила недоумение по поводу того, что за фигуристку говорит ее отец.

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