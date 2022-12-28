В РУСАДА ответили на обвинения WADA в задержке расследования дела Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ответили на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в затягивании слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает ТАСС, глава организации Вероника Логинова подчеркнула, что обработка результатов не была задержана ни на одном этапе.

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«Расследование проводилось в течение разумного срока, оно шло при взаимодействии с отделом расследований WADA», — подчеркнула она, отметив, что российская сторона не согласна с претензией.

На Олимпиаде в Пекине Валиева оказалась в центре допинг-скандала. После того, как она победила в командных соревнованиях, появилась информация о положительном результате допинг-пробы фигуристки, которая была сдана зимой прошлого года. Позднее спортсменке разрешили участвовать в личных соревнованиях, однако награждение команд отложили до решения Спортивного арбитражного суда (CAS).