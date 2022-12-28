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1 час назад

Российские фигуристы подрались на этапе Гран-при в Москве

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Российские фигуристы Дэвид Нарижный и Андрей Багин подрались на этапе Гран-при, который проходил в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на несколько источников. По данным издания, инцидент произошёл в ноябре.

Российские фигуристы подрались на этапе Гран-при в Москве
Фото: BetassistBetassist

Конфликт спортсменов удалось остановить лишь с помощью представителей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Они разняли дерущихся.

Причина конфликта неизвестна, но отношения фигуристов были натянутыми. Нарижный в нынешнем сезоне начал выступать в паре с Аннабель Морозов, которая ранее была партнёршей Багина.

Сам Нарижный не участвовал в этапе, но пришёл на соревнования в качестве зрителя. Багин ранее говорил, что не общается с бывшей партнёршей.

Фигурное катание,Андрей Багин,
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