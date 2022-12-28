Фигуристы Чикмарева и Янченков рассказали о тестах на коронавирус в Китае

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, сдавали тесты на коронавирус на Российско-китайских молодежных играх четыре раза. Об этом они рассказали ТАСС в среду.
19 декабря Чикмарева и Янченков одержали победу в парном катании на Российско-китайских молодежных играх, которые прошли с 15 по 20 декабря в провинции Цзилинь. 24 декабря фигуристы стали пятыми на чемпионате России в Красноярске.
"Адаптация ко времени на чемпионате России прошла легко. Мы приехали в Китай, там почти такое время, как здесь - двое суток не спали, дотерпели до десяти вечера, уснули почти ночью, встали на следующий день в восемь утра и привыкли к этому времени. В Китае мы везде ходили в масках, на коронавирус сдавали раза четыре", - сказала Чикмарева.
"Мы из Перми уехали 5 декабря, у нас был сбор в Новогорске десять дней перед вылетом в Китай. Там провели пять дней, затем прилетели в Красноярск через Москву. У нас шесть или семь стартов за полгода. У каждого соревнования свои атмосфера, шарм, к каждому адаптируешься по-своему, то есть нет такого, чтобы адаптировались к чемпионату России", - отметил Янченков.