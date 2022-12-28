Фигуристы Чикмарева и Янченков рассказали о тестах на коронавирус в Китае

"Адаптация ко времени на чемпионате России прошла легко. Мы приехали в Китай, там почти такое время, как здесь - двое суток не спали, дотерпели до десяти вечера, уснули почти ночью, встали на следующий день в восемь утра и привыкли к этому времени. В Китае мы везде ходили в масках, на коронавирус сдавали раза четыре", - сказала Чикмарева.