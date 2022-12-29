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43 минуты назад

Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку Елизавету Туктамышеву лучшей спортсменкой 2022 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она борется и показывает прекрасные результаты. Она вдохновляет других спортсменов. Молодежь понимает, что можно кататься долго и быть счастливым», — пояснила Тарасова.

22 декабря стало известно, что Туктамышева попала в пятерку российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Спортсменка заработала 2 миллиона 250 тысяч рублей. Список возглавила Камила Валиева, на счету которой 3 миллиона 875 тысяч рублей. На втором месте расположился Евгений Семененко (3 миллиона 550 тысяч рублей). Третьей стала Софья Акатьева (3 миллиона 375 тысяч рублей). Также в топ-5 оказался Петр Гуменник (2 миллиона 825 тысяч рублей).

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой.

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