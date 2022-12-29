Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года

«Она борется и показывает прекрасные результаты. Она вдохновляет других спортсменов. Молодежь понимает, что можно кататься долго и быть счастливым», — пояснила Тарасова .

22 декабря стало известно, что Туктамышева попала в пятерку российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Спортсменка заработала 2 миллиона 250 тысяч рублей. Список возглавила Камила Валиева, на счету которой 3 миллиона 875 тысяч рублей. На втором месте расположился Евгений Семененко (3 миллиона 550 тысяч рублей). Третьей стала Софья Акатьева (3 миллиона 375 тысяч рублей). Также в топ-5 оказался Петр Гуменник (2 миллиона 825 тысяч рублей).