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1 час назад

Стало известно о драке двух фигуристов сборной России на этапе Гран-при

Елена Прошина

Фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин устроили драку на четвертом этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников.

Фигуристы сборной России подрались на Гран-при в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, инцидент произошел еще в ноябре, но стало известно о нем только сейчас. Причина конфликта между Нарижным и Багиным неизвестна. Но источники «СЭ» сообщили, что дерущихся фигуристов разнимали с помощью представителей Федерации фигурного катания.

Багин и Аннабель Морозов выступали вместе с сезона 2017/2018, но в марте пара распалась. После этого фигуристка начала выступать с Нарижным. Вскоре после драки эта пара также распалась.

Фигурное катание,Андрей Багин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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