Фигуристы сборной России подрались на Гран-при в Москве

Фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин устроили драку на четвертом этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников.

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По данным издания, инцидент произошел еще в ноябре, но стало известно о нем только сейчас. Причина конфликта между Нарижным и Багиным неизвестна. Но источники «СЭ» сообщили, что дерущихся фигуристов разнимали с помощью представителей Федерации фигурного катания.