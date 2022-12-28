Фигуристы сборной России подрались на Гран-при в Москве

Фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин устроили драку на четвертом этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников.
По данным издания, инцидент произошел еще в ноябре, но стало известно о нем только сейчас. Причина конфликта между Нарижным и Багиным неизвестна. Но источники «СЭ» сообщили, что дерущихся фигуристов разнимали с помощью представителей Федерации фигурного катания.
Багин и Аннабель Морозов выступали вместе с сезона 2017/2018, но в марте пара распалась. После этого фигуристка начала выступать с Нарижным. Вскоре после драки эта пара также распалась.