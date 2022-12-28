Тарасова: «Валиеву нужно оставить в покое со всеми разбирательствами»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что допинговые разбирательства по поводу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой не должны влиять на ее жизнь.
Валиева на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил Валиеву до личных соревнований, где она стала четвертой. Награждение сборных по итогам командного турнира до сих пор не состоялось.
— Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец то оставить в покое со всеми этими разбирательствами. Думаю на нее окажет положительное влияние, если эта история закончится, — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».