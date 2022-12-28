Тарасова: «Валиеву нужно оставить в покое со всеми разбирательствами»

— Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец то оставить в покое со всеми этими разбирательствами. Думаю на нее окажет положительное влияние, если эта история закончится, — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».