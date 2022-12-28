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18 минут назад

«Валиеву нужно оставить в покое со всеми разбирательствами» — Тарасова

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что допинговые разбирательства по поводу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой не должны влиять на ее жизнь.

Тарасова: «Валиеву нужно оставить в покое со всеми разбирательствами»
Фото: ТАССТАСС

Валиева на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил Валиеву до личных соревнований, где она стала четвертой. Награждение сборных по итогам командного турнира до сих пор не состоялось.

— Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец то оставить в покое со всеми этими разбирательствами. Думаю на нее окажет положительное влияние, если эта история закончится, — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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