Рудковская объяснила, почему Плющенко пропустил премьеру своего шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не выступит на премьере своего шоу «Снегурочка» из-за гриппа и высокой температуры. Об этом сообщила продюсер и его жена Яна Рудковская. Ее слова приводит ТАСС.

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Рудковская отметила, что последние два у ее мужа от 39,2 до 39,4 поднимается температура. И врачи «не смогли его сегодня поднять». У Плющенко грипп, добавила она.

«Понимаю, что очень много зрителей пришли к нам сюда посмотреть на моего мужа. Но так сложились обстоятельства», — сказала Рудковская.

По ее словам, вместо Плющенко роль Волшебника в шоу исполнит двукратный вице-чемпион России и вице-чемпион Европы Александр Самарин.