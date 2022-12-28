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1 час назад

Плющенко пропустил премьеру своего шоу из-за гриппа

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не выступит на премьере своего шоу «Снегурочка» из-за гриппа и высокой температуры. Об этом сообщила продюсер и его жена Яна Рудковская. Ее слова приводит ТАСС.

Рудковская объяснила, почему Плющенко пропустил премьеру своего шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудковская отметила, что последние два у ее мужа от 39,2 до 39,4 поднимается температура. И врачи «не смогли его сегодня поднять». У Плющенко грипп, добавила она.

«Понимаю, что очень много зрителей пришли к нам сюда посмотреть на моего мужа. Но так сложились обстоятельства», — сказала Рудковская.

По ее словам, вместо Плющенко роль Волшебника в шоу исполнит двукратный вице-чемпион России и вице-чемпион Европы Александр Самарин.

Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве

Премьера мероприятия проходит сегодня, 28 декабря, на «ВТБ-Арене». В нем также принимают участие фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк. Показы шоу будут вестись по 3 января.

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