Рудковская объяснила, почему Плющенко пропустил премьеру своего шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не выступит на премьере своего шоу «Снегурочка» из-за гриппа и высокой температуры. Об этом сообщила продюсер и его жена Яна Рудковская. Ее слова приводит ТАСС.
Рудковская отметила, что последние два у ее мужа от 39,2 до 39,4 поднимается температура. И врачи «не смогли его сегодня поднять». У Плющенко грипп, добавила она.
«Понимаю, что очень много зрителей пришли к нам сюда посмотреть на моего мужа. Но так сложились обстоятельства», — сказала Рудковская.
По ее словам, вместо Плющенко роль Волшебника в шоу исполнит двукратный вице-чемпион России и вице-чемпион Европы Александр Самарин.
Премьера мероприятия проходит сегодня, 28 декабря, на «ВТБ-Арене». В нем также принимают участие фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк. Показы шоу будут вестись по 3 января.