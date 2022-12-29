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1 час назад

Раскрыт заработок Валиевой за участие в шоу Навки

Елена Прошина

Стало известно, сколько получит фигуристка Камила Валиева за выступление в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Данные контрактов опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Так, согласно данным Единой информационной системы, за роль Богини в шоу Камила Валиева получит 440 200 руб. за одно выступление. Общая сумма гонорара спортсменки за все выступления составит 6 603 000 руб.

Наибольший гонорар получит Виктория Синицина, исполнившая роль Шахерезады. Олимпийской призерке выплатят вознаграждение в 10 170 084 руб. (одно выступление – более 500 000 руб.).

Кроме того, в шоу выступит Елизавета Туктамышева в роли Саис. Она получит 133 125 руб. за один выход на лед и 931 875 руб. в итоге. Петр Чернышев, исполнивший роль царя Миргали, получит гонорар в 3 195 000 руб.

Ранее стало известно, какие призовые получат фигуристы за половину сезона. Возглавила список с самыми большими призовыми Камила Валиева - она заработала 3,875 млн рублей. На втором месте расположился Евгений Семененко, на счету которого 3,550 тысяч рублей. Третьей стала Софья Акатьева — 3,375 тысяч рублей.

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