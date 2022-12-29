Раскрыт заработок Валиевой за участие в шоу Навки

Стало известно, сколько получит фигуристка Камила Валиева за выступление в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Данные контрактов опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Так, согласно данным Единой информационной системы, за роль Богини в шоу Камила Валиева получит 440 200 руб. за одно выступление. Общая сумма гонорара спортсменки за все выступления составит 6 603 000 руб.

Наибольший гонорар получит Виктория Синицина, исполнившая роль Шахерезады. Олимпийской призерке выплатят вознаграждение в 10 170 084 руб. (одно выступление – более 500 000 руб.).

Кроме того, в шоу выступит Елизавета Туктамышева в роли Саис. Она получит 133 125 руб. за один выход на лед и 931 875 руб. в итоге. Петр Чернышев, исполнивший роль царя Миргали, получит гонорар в 3 195 000 руб.