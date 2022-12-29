Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года. По ее мнению, ею стала фигуристка Елизавета Туктамышева. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Она борется и показывает прекрасные результаты. Она вдохновляет других спортсменов. Молодежь понимает, что можно кататься долго и быть счастливым», — сказала Тарасова.

При этом из мужчин тренер никого не стала выделять, подчеркнув, что «все хорошие». Среди тренеров она также никого не назвала, отметив, что в России есть несколько специалистов, которые готовят спортсменов к чемпионату Европы и мира.

Напомним, в этом сезоне Елизавета Туктамышева стала победительницей двух этапов Гран-при России, а также бронзовым призером чемпионата страны в Красноярске.