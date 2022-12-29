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20 минут назад

Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года

Никита Бородкин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года. По ее мнению, ею стала фигуристка Елизавета Туктамышева. Об этом пишет РИА Новости.

Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она борется и показывает прекрасные результаты. Она вдохновляет других спортсменов. Молодежь понимает, что можно кататься долго и быть счастливым», — сказала Тарасова.

При этом из мужчин тренер никого не стала выделять, подчеркнув, что «все хорошие». Среди тренеров она также никого не назвала, отметив, что в России есть несколько специалистов, которые готовят спортсменов к чемпионату Европы и мира.

Напомним, в этом сезоне Елизавета Туктамышева стала победительницей двух этапов Гран-при России, а также бронзовым призером чемпионата страны в Красноярске.

Тарасова прокомментировала тренерские достижения Плющенко

Ранее стало известно, что спортсменка попала в пятерку российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Елизавета заработала 2,250 млн рублей. Список возглавила Камила Валиева, на счету которой 3,875 млн рублей.

Фигурное катание,Камила Валиева,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,
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