Щербакова высказалась об отношениях с Загитовой

«Давала ли Алина советы? У нас как-то не принято советы давать (улыбается). Мы просто дружим, общаемся, у нас есть много разных других тем для общения (смеётся)», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.