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31 минуту назад

Анна Щербакова высказалась об отношениях с Алиной Загитовой

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась об отношениях с Алиной Загитовой, которая ранее исполняла роль принцессы Леи в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Щербакова высказалась об отношениях с Загитовой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Шоу «Спящая красавица» пройдёт в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Щербакова катается в паре с бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 Артуром Гачинским. Ранее олимпийские чемпионки вместе вели телепроект «Ледниковый период».

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«Давала ли Алина советы? У нас как-то не принято советы давать (улыбается). Мы просто дружим, общаемся, у нас есть много разных других тем для общения (смеётся)», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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