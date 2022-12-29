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37 минут назад

Фигурист Коляда заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Газета.Ru

Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что не собирается заканчивать карьеру из-за проблем со здоровьем, передает «Матч ТВ».

Фигурист Коляда заявил об отказе заканчивать карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученик Алексея Мишина был вынужден пропустить чемпионат России из-за обострения хронического синусита. О заболевании спортсмена объявил его тренер, который отметил, что попытки срочно восстановиться к национальному первенству не принесли успеха.

«Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Думаю ли, что буду делать после фигурного катания? Думаю. Что именно? Это секрет. Здоровье сейчас более менее», — заявил Коляда.

В ноябре 27-летний Коляда занял третье место на четвертом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла. Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.

В активе Коляды бронза чемпионата мира 2018 года в Милане и серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку Елизавету Туктамышеву лучшей спортсменкой в 2022 году.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Алексей Мишин,Татьяна Тарасова,
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