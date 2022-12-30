Медведева рассказала, почему прекратила карьеру профессиональной фигуристки

«Я выбрала свой путь по аспектам того, что, в принципе, я выиграла все, что хотела выиграть, и в силу своего здоровья. Рационально и честно посмотрела на себя со стороны, оценила, могу ли я или не могу. Тут тоже вопрос стоит возможностей именно физических. Поняла, что для меня важнее реализовать себя более творчески и позаботиться о своем здоровье. Так что я выбрала свой путь и следую ему. У меня есть план, и я его придерживаюсь», — передает слова Медведевой Sport24.