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1 час назад

Медведева рассказала, почему решила прекратить карьеру профессиональной фигуристки

Газета.Ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос, что стало причиной завершения ее профессиональной карьеры.

Медведева рассказала, почему прекратила карьеру профессиональной фигуристки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я выбрала свой путь по аспектам того, что, в принципе, я выиграла все, что хотела выиграть, и в силу своего здоровья. Рационально и честно посмотрела на себя со стороны, оценила, могу ли я или не могу. Тут тоже вопрос стоит возможностей именно физических. Поняла, что для меня важнее реализовать себя более творчески и позаботиться о своем здоровье. Так что я выбрала свой путь и следую ему. У меня есть план, и я его придерживаюсь», — передает слова Медведевой Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Фигуристка последние два сезона участвует в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым.

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