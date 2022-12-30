Трусова рассказала о главном событии уходящего года

«Этот год для меня был очень насыщенный и интересный. Самое главное событие — конечно, Олимпиада! Это было невероятно волнительно и трудно. Собраться и выступить на максимум в нужный момент было очень сложно», - приводит слова Трусовой «Матч ТВ».