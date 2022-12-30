Трусова рассказала о главном событии уходящего года

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова подвела итоги 2022 года.
«Этот год для меня был очень насыщенный и интересный. Самое главное событие — конечно, Олимпиада! Это было невероятно волнительно и трудно. Собраться и выступить на максимум в нужный момент было очень сложно», - приводит слова Трусовой «Матч ТВ».
Трусова добавила, что никогда не забудет пять четверных, которые исполнила в Пекине.
На Олимпийских играх-2022 Трусова исполнила пять четверных в произвольной программе и заняла второе место. После турнира спортсменка заявила, что никогда не выйдет на лед.
В октябре 18-летняя Трусова сменила тренера и перешла от Этери Туберидзе к Светлане Соколовской.
Трусова снялась с чемпионата России-2023 из-за болезни. Сейчас спортсменка выступает в новогодних ледовых шоу Евгения Плющенко.