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13 минут назад

Трусова рассказала о главном событии уходящего года

Спорт день за днем

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова подвела итоги 2022 года.

Трусова рассказала о главном событии уходящего года
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Этот год для меня был очень насыщенный и интересный. Самое главное событие — конечно, Олимпиада! Это было невероятно волнительно и трудно. Собраться и выступить на максимум в нужный момент было очень сложно», - приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Трусова добавила, что никогда не забудет пять четверных, которые исполнила в Пекине.

На Олимпийских играх-2022 Трусова исполнила пять четверных в произвольной программе и заняла второе место. После турнира спортсменка заявила, что никогда не выйдет на лед.

В октябре 18-летняя Трусова сменила тренера и перешла от Этери Туберидзе к Светлане Соколовской.

Трусова снялась с чемпионата России-2023 из-за болезни. Сейчас спортсменка выступает в новогодних ледовых шоу Евгения Плющенко.

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