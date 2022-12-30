Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Американская фигуристка Бабилония попросила убрать статью о показательном номере Валиевой

Чемпионат.com

Американская фигуристка, выступавшая в парном катании, чемпионка мира Тай Бабилония в своих социальных сетях попросила аккаунт американского телешоу Today убрать статью о показательном номере Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в образе главной героини под музыку из сериала «Уэнсдей».

Американская фигуристка попросила убрать статью о номере Валиевой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дорогие, ПОЖАЛУЙСТА, уберите это. Это полное оскорбление нашей олимпийской сборной по фигурному катанию. #SupportCleanAthletes», — написала Тай Бабилония.

Сама Камила Валиева высказалась об этом номере так: «Взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет ещё много подобного».

Ранее американский журнал восхитился показательным номером Валиевой.

Фигурное катание,Камила Валиева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители