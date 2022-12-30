Туктамышева: «Не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что собирается получить дополнительное образование, потому что не хочет оставаться в рамках одного фигурного катания. Об этом сообщает РБК.
«Цель есть, но она немножко абстрактная пока. Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию – менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство... Мне очень хочется поставить точку в своем образовании, у меня уже есть диплом университета Лесгафта, я тренер, но мне не хватает этого, мне хочется развиваться», – заявила Туктамышева.
Она также добавила, что хочет доказать самой себе, что может заниматься чем-то ещё, кроме фигурного катания.
«Для меня это сейчас очень важно. Мне уже 26, и не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание», – сказала она. Впрочем она добавила, что пока не планирует завершать спортивную карьеру.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Елизавету Туктамышеву лучшей спортсменкой в 2022 году.