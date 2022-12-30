Раскрыты гонорары фигуристок шоу Навки «Шахерезада»

Согласно источнику, Камила Валиева получит 440 200 рублей за каждое из 15 выступлений в роли Богини. Таким образом, всего Валиева получит 6 603 000 рублей. Елизавета Туктамышева, исполнившая роль Саис, выйдет на лёд 7 раз, и каждое её выступление оценили в 133 125 рублей – 931 875 рублей в сумме.