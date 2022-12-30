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1 час назад

Раскрыты гонорары фигуристок шоу Навки «Шахерезада»

Елена Прошина

Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» рассказал, сколько денег платят фигуристкам на ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Раскрыты гонорары фигуристок шоу Навки «Шахерезада»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно источнику, Камила Валиева получит 440 200 рублей за каждое из 15 выступлений в роли Богини. Таким образом, всего Валиева получит 6 603 000 рублей. Елизавета Туктамышева, исполнившая роль Саис, выйдет на лёд 7 раз, и каждое её выступление оценили в 133 125 рублей – 931 875 рублей в сумме.

Самым крупным гонораром может похвастаться Виктория Синицина, которой досталась роль Шахерезады. За 20 выступлений на льду она получит 10 170 084 рублей – более 500 тысяч за каждый выход на лёд.

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Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что считает Елизавету Туктамышеву лучшей спортсменкой 2022 года.

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