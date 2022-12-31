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1 час назад

Евгения Медведева раскрыла подробности о своих тренировках

Мослента

Подробности о своих тренировках в беседе с «Мослентой» поделилась одна из самых известных российских фигуристок, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева.

Медведева раскрыла подробности о своих тренировках
Фото: ТАССТАСС

Спортсмена рассказала, что для нее самое главное это «поднять один прыжок» и уделить внимание технике исполнения.

«Несколько месяцев я не прыгала, немного подзабыла, какого это. Но я уверена, что буквально через две тренировки все будет идеально», — рассказала Медведева.

Ранее сообщалось, что ледовое шоу «Волшебник страны Оз» пройдет во Дворце спорта «Лужники» с 29 декабря по 7 января.

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