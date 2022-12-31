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1 час назад

Евгения Медведева заявила о достижении поставленных целей в спорте

Майк Габриелян

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что достигла почти всех целей в спорте. Ее цитирует ТАСС.

Медведева заявила о достижении поставленных целей в спорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все выбирают свой путь - я выиграла почти все, что хотела, выбрала свой путь с точки зрения здоровья, наверное, у меня сейчас есть возможность реализовать себя творчески», - сказала Медведева.

По ее словам, фигурное катание - это красивый, но травмоопасный вид спорта, он привлекает зрителей как цирк. И «если к 18 годам все выиграл, думаешь кататься дальше или нет, возможно, есть другие цели в жизни».

Сейчас Медведева исполняет роль Дороти в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Представление уже проходит в дворце спорта «Лужники», оно продлится по 7 января.

Фигуристка отметила, что это «очень интересная роль, в шоу много спецэффектов и декораций».

Ранее Медведева заявила, что смыслом своей жизни считает любовь.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Илья Авербух,
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