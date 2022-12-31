Дюамель о постах с Валиевой: какое отвратительное оскорбление

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель назвала посты американского телешоу Today с россиянкой Камилой Валиевой «оскорбительными для фигуристов США». Ее слова приводит «Чемпионат».

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«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и ее команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху. Today, это совершенно неуважительно», – написала Дюамель в социальных сетях.

Ранее чемпионка мира в парном катании, американская фигуристка Тай Бабилония попросила американское телешоу Today убрать статью о показательном номере российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России, где она выступила в образе Уэнсдей Аддамс.

7 февраля 2022 года сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию, обойдя американцев. Однако церемония награждения фигуристов была отложена из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой. Анализ был взят у спортсменки до начала ОИ-2022 — 25 декабря 2021 года.