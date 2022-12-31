Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
22 минуты назад

Канадская фигуристка назвала оскорблением посты телешоу Today с россиянкой Валиевой

Алиса Селезнёва

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель назвала посты американского телешоу Today с россиянкой Камилой Валиевой «оскорбительными для фигуристов США». Ее слова приводит «Чемпионат».

Дюамель о постах с Валиевой: какое отвратительное оскорбление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и ее команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху. Today, это совершенно неуважительно», – написала Дюамель в социальных сетях.

Ранее чемпионка мира в парном катании, американская фигуристка Тай Бабилония попросила американское телешоу Today убрать статью о показательном номере российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России, где она выступила в образе Уэнсдей Аддамс.

Валиева впервые высказалась после скандала на Олимпиаде

7 февраля 2022 года сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию, обойдя американцев. Однако церемония награждения фигуристов была отложена из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой. Анализ был взят у спортсменки до начала ОИ-2022 — 25 декабря 2021 года.

14 ноября WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года, аннулировать ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, и лишить всех медалей и призовых.

Фигурное катание,Камила Валиева,Меган Дюамель,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители