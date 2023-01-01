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3 часа назад

Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам с пожеланиями на Новый год

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам с пожеланиями на Новый год.

Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Желаю российским фигуристам и фигуристкам здоровья, успехов и интересных тренировок в новом, 2023 году!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Под руководством Тарасовой российские фигуристы выиграли семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных. Олимпийскими чемпионами стали: спортивная пара Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980 годы), танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), представители мужского одиночного катания Илья Кулик (1998) и Алексей Ягудин (2002).

Фигурное катание,Марина Климова,Евгений Платов,Оксана Грищук,Андрей Букин,Илья Кулик,Наталья Бестемьянова,Алексей Ягудин,Сергей Пономаренко,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Александр Зайцев,Антон Иванов,
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