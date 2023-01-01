Туктамышева высказалась о дружбе в фигурном катании

«Если они [спортсменки] приближены к моему возрасту, почему бы и не дружить. Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть, но у нас так много хороших девочек», — заявила Туктамышева. Она добавила, что верит в дружбу и хорошо общается со всеми фигуристками.