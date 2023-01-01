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1 час назад

Туктамышева высказалась о дружбе в фигурном катании

Lenta.ruиещё 1

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась об общении фигуристок. Ее слова приводит РИА Новости.

Туктамышева высказалась о дружбе в фигурном катании
Фото: ТАССТАСС

«Если они [спортсменки] приближены к моему возрасту, почему бы и не дружить. Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть, но у нас так много хороших девочек», — заявила Туктамышева. Она добавила, что верит в дружбу и хорошо общается со всеми фигуристками.

Ранее Туктамышева оценила влияние романтических отношений на спортивную карьеру. «Что в обычной жизни помогает, то мне и в спорте тоже помогает. Молодой человек тоже помогает, если только это не токсичные отношения. Благо, что я в таких не была», — поделилась она, добавив, что не разделяет личную жизнь и карьеру.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,
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