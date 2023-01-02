Болельщики признали Трусову лучшей фигуристкой 2022 года

Александра Трусова стала лучшей фигуристкой 2022 года по мнению читателей портала Sports.ru.

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Александра в голосовании опередила олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Камилу Валиеву, а также новую чемпионку России Софью Акатьеву, бронзового призера первенства страны Елизавету Туктамышеву и других.

Лучшим фигуристом признали чемпиона России-2023 Евгения Семененко. На Олимпиаде-2022 он занял восьмое место, а в Красноярске переиграл Петра Гуменника, с которым у него была одинаковая сумма баллов (295,07).

Лучшими парниками стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они на чемпионате России в Красноярске завоевали серебро, а в личном турнире Пекина-2022 – бронзу.