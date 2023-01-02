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33 минуты назад

Российские болельщики признали Трусову лучшей фигуристкой 2022 года

Спорт день за днем

Александра Трусова стала лучшей фигуристкой 2022 года по мнению читателей портала Sports.ru.

Болельщики признали Трусову лучшей фигуристкой 2022 года
Фото:  EPA / VOSTOCK Photo EPA / VOSTOCK Photo

Александра в голосовании опередила олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Камилу Валиеву, а также новую чемпионку России Софью Акатьеву, бронзового призера первенства страны Елизавету Туктамышеву и других.

Лучшим фигуристом признали чемпиона России-2023 Евгения Семененко. На Олимпиаде-2022 он занял восьмое место, а в Красноярске переиграл Петра Гуменника, с которым у него была одинаковая сумма баллов (295,07).

Лучшими парниками стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они на чемпионате России в Красноярске завоевали серебро, а в личном турнире Пекина-2022 – бронзу.

Наибольшее количество голосов среди танцоров набрали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В текущем сезоне фигуристы взяли паузу. На Олимпийских играх-2022 они завоевали золото в команднике и серебро – в личке. Этой осенью пара поженилась.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Александр Галлямов,Камила Валиева,Александра Трусова,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Анастасия Мишина,Анна Щербакова,
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