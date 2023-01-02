Тарасова: у российских фигуристов нет проблем с мотивацией

«Очень сложный сезон для нас, потому что мы не участвуем в международных соревнованиях. Нет понимания, когда мы вернемся.



Но наши атлеты мотивированы, есть чемпионат России. Поверьте мне на слово», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».