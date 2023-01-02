Тарасова: у российских фигуристов нет проблем с мотивацией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о мотивации отечественных фигуристов в нынешнем сезоне.
«Очень сложный сезон для нас, потому что мы не участвуем в международных соревнованиях. Нет понимания, когда мы вернемся.
Но наши атлеты мотивированы, есть чемпионат России. Поверьте мне на слово», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.