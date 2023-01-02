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25 минут назад

Тарасова заверила, что у российских фигуристов нет проблем с мотивацией

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о мотивации отечественных фигуристов в нынешнем сезоне.

Тарасова: у российских фигуристов нет проблем с мотивацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень сложный сезон для нас, потому что мы не участвуем в международных соревнованиях. Нет понимания, когда мы вернемся.

Но наши атлеты мотивированы, есть чемпионат России. Поверьте мне на слово», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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