Туктамышева рассказала, с кем из фигуристок она дружит

«Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть. Но у нас так много хороших девочек. Я верю в дружбу.



С кем больше всего дружу? С Камилой Валиевой, Женей Медведевой, Алиной Загитовой. Из нынешних пока что все очень молодые. С Сашей Трусовой тоже хорошо общаюсь, с Аней Щербаковой», — сказала Туктамышева в интервью РИА Новости.