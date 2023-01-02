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1 час назад

Туктамышева рассказала, с кем из российских фигуристок она дружит

Газета.Ru

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, с кем из российских фигуристок она дружит.

Туктамышева рассказала, с кем из фигуристок она дружит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть. Но у нас так много хороших девочек. Я верю в дружбу.

С кем больше всего дружу? С Камилой Валиевой, Женей Медведевой, Алиной Загитовой. Из нынешних пока что все очень молодые. С Сашей Трусовой тоже хорошо общаюсь, с Аней Щербаковой», — сказала Туктамышева в интервью РИА Новости.

24 декабря 26-летняя Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России. Также в этом сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав в состав олимпийской сборной лишь в качестве запасной.

Фигурное катание,Камила Валиева,Елизавета Туктамышева,
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