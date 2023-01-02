Туктамышева рассказала, с кем из фигуристок она дружит

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, с кем из российских фигуристок она дружит.
«Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть. Но у нас так много хороших девочек. Я верю в дружбу.
С кем больше всего дружу? С Камилой Валиевой, Женей Медведевой, Алиной Загитовой. Из нынешних пока что все очень молодые. С Сашей Трусовой тоже хорошо общаюсь, с Аней Щербаковой», — сказала Туктамышева в интервью РИА Новости.
24 декабря 26-летняя Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России. Также в этом сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.
В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав в состав олимпийской сборной лишь в качестве запасной.