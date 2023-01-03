Бойкова и Козловский: вторая победа на ЧР стала для нас долгожданной

Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от победы на чемпионате России – 2023.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Мы очень рады, что во второй раз поднимаемся на высшую ступеньку пьедестала чемпионата России – это очень круто, очень радостно. Потому что именно вторая победа стала для нас самой долгожданной, наверное», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

«Было тяжело, сложно. В России вообще первоклассные спортсмены и соперники самого высокого уровня, поэтому борьба была напряжённой. И, если вы смотрели соревнования, до самого последнего момента было неясно, кто победит, и разрыв был минимальный.