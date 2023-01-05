Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о завершении карьеры

Чемпионат.comиещё 2

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, объявили о завершении карьеры.

Фигуристы Панфилова и Рылов объявили о завершении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр — 2020, победители финала Гран-при 2019 года среди юниоров. Фигуристы не участвовали в соревнованиях после чемпионата России – 2021.

Видео дня

«The END. Мы долго ждали. На промежутке времени длиной в два года у нас были «завязаны руки», но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно. Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но пре

Наверное, стоит поверхностно рассказать вам о том, что произошло за последние два года. Деталей и происшествий слишком много, чтобы поведать вам всё, поэтому мы быстро пробежимся по некоторым из них. Физическая и моральная боль в спорте — это неотъемлемая его часть, и любой спортсмен за свой путь сталкивается с этими проблемами и преодолевает их, но даже у желания есть конец.

В первые месяцы нашего отсутствия партнёру нашей пары сделали сложнейшую операцию на позвоночник. В его нижнюю часть были вкручены 4 титановых винта и дальнейшие тренировки и выступления были невозможны. Восстановления и возврат к тренировочному процессу заняли 10 долгих месяцев, но мы справились, вышли и восстановили все элементы на прежнем уровне. Через пару месяцев у партнёрши пары случился перелом в ноге, и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок.

Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье — как физическом, так и психологическом. Мы ни в коем случаи не пытаемся оправдать наше решение и вызвать у болельщиков жалость. Это лишь констатация фактов. Таких проблем и их последующих решений было очень много, но как мы сказали в начале — без углубления. Всё, что произошло — произошло, и к нашему решению мы приходили долго», — написали фигуристы в соцсетях.

Также Панфилова и Рылов поблагодарили своих тренеров: Павла Слюсаренко, Валентину Тюкову Николая Морозова и Ивана Малафеева, а также родителей и болельщиков. «И напоследок вы хотим обратиться к вам. К вам, ради кого пишется этот пост. Наши поклонники и болельщики. Спасибо вам за вашу веру в нас, за вашу любовь и поддержку. Повторимся — вы лучшие! Ваши ПР», — написали Панфилова и Рылов.

Фигурное катание,Дмитрий Рылов,Николай Морозов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители