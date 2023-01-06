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25 минут назад

Иностранцы восхитились выступлением Валиевой в образе Уэнсдей

Илья Родин

Читатели испанской газеты прокомментировали публикацию о Камиле Валиевой на странице испанской газеты Marca в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Они назвали юную российскую фигуристку лучшей из всех, кого когда-либо видели, пишут «Известия».

Отмечается, что опубликованное 5 января на странице газеты видео, на котором Валиева предстала в образе Уэнсдей, набрало 500 тыс. просмотров и 20 тыс. лайков.

Комментаторы заявили, что ее «талант впечатляет». Они добавили, что у российской фигуристки есть нечто, что выделяет ее на фоне других спортсменок.

«Валиева лучшая в мире!», - заметили читатели.

Пользователи подчеркнули, что российские атлеты превосходно выступают во всех дисциплинах. Они пояснили, что спортсмены «ни в чем не виноваты».

Напомним, что Валиева выступила в образе Уэнсдей 25 декабря 2022 года на показательных прокатах чемпионата России, которые проходят в Красноярске.

Фигурное катание,Видео,
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