Чемпионку России Акатьеву включили в новые пулы тестирования РУСАДА

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева впервые включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с понедельника.

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В новые пулы тестирования РУСАДА вошли 20 фигуристов, это на два человека больше, чем в предыдущих списках. Кроме Акатьевой впервые в пулы тестирования Российского антидопингового агентства были включены Глеб Лутфуллин, Аннабель Морозова, Дэвид Нарижный и Аделия Петросян (все - расширенный пул тестирования).

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул, обязаны указывать в своих профилях в антидопинговой системе ADAMS местонахождение и выбранный часовой промежуток для прохождения тестирования.