Чемпионку России Акатьеву включили в новые пулы тестирования РУСАДА

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева впервые включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с понедельника.
В новые пулы тестирования РУСАДА вошли 20 фигуристов, это на два человека больше, чем в предыдущих списках. Кроме Акатьевой впервые в пулы тестирования Российского антидопингового агентства были включены Глеб Лутфуллин, Аннабель Морозова, Дэвид Нарижный и Аделия Петросян (все - расширенный пул тестирования).
Продолжают находиться в пулах РУСАДА Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Денис Ходыкин (все - национальный регистрируемый пул тестирования), Петр Гуменник, Стефани Загорски, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Павлюченко, Александр Самарин, Евгений Семененко и Майя Хромых (все - расширенный пул тестирования). Выбыли из пулов тестирования РУСАДА Джонатан Гуррейро, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
Спортсмены, входящие в регистрируемый пул, обязаны указывать в своих профилях в антидопинговой системе ADAMS местонахождение и выбранный часовой промежуток для прохождения тестирования.
В международный пул тестирования в настоящее время включены девять российских фигуристов: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все - парное катание), Анна Шербакова, Александра Трусова и Камила Валиева (все - одиночное катание).
Валиева на чемпионате России в Красноярске стала второй. Бронзу завоевала Елизавета Туктамышева, которая в настоящее время не входит как в международные, так и в национальные пулы тестирования, однако продолжает находиться под контролем антидопинговых служб, как и все остальные профессиональные спортсмены.