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1 час назад

Чемпионку России по фигурному катанию Акатьеву включили в новые пулы тестирования РУСАДА

ТАСС

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева впервые включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с понедельника.

Чемпионку России Акатьеву включили в новые пулы тестирования РУСАДА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новые пулы тестирования РУСАДА вошли 20 фигуристов, это на два человека больше, чем в предыдущих списках. Кроме Акатьевой впервые в пулы тестирования Российского антидопингового агентства были включены Глеб Лутфуллин, Аннабель Морозова, Дэвид Нарижный и Аделия Петросян (все - расширенный пул тестирования).

Продолжают находиться в пулах РУСАДА Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Денис Ходыкин (все - национальный регистрируемый пул тестирования), Петр Гуменник, Стефани Загорски, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Павлюченко, Александр Самарин, Евгений Семененко и Майя Хромых (все - расширенный пул тестирования). Выбыли из пулов тестирования РУСАДА Джонатан Гуррейро, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул, обязаны указывать в своих профилях в антидопинговой системе ADAMS местонахождение и выбранный часовой промежуток для прохождения тестирования.

В международный пул тестирования в настоящее время включены девять российских фигуристов: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все - парное катание), Анна Шербакова, Александра Трусова и Камила Валиева (все - одиночное катание).

Валиева на чемпионате России в Красноярске стала второй. Бронзу завоевала Елизавета Туктамышева, которая в настоящее время не входит как в международные, так и в национальные пулы тестирования, однако продолжает находиться под контролем антидопинговых служб, как и все остальные профессиональные спортсмены.

Фигурное катание,Глеб Лутфуллин,Софья Акатьева,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Майя Хромых,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Аннабель Морозова,Глеб Смолкин,Макар Игнатов,Александра Трусова,Петр Гуменник,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Дмитрий Рылов,Джонатан Гуррейро,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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