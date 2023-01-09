Анна Щербакова показала большие коробки подарков от китайских болельщиков

«Буквально всего-ничего – и я уже дома. Хочу показать, какая красотка меня тут встречает – любимая Мафия, мы друг по другу очень скучали. Меня ждал еще один сюрприз – приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо», – сказала Щербакова.