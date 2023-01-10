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1 час назад

Тарасова оценила выступления российских фигуристов в ледовых шоу

ТАССиещё 1

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда симпатично смотрелся в роли Льва в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз". Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова оценила выступления российских фигуристов в ледовых шоу
Фото: ТАССТАСС

Шоу Авербуха проходило в ледовом дворце "Лужники" с 29 декабря по 7 января.

"Шоу Авербуха очень понравилось, я была и на шоу [Татьяны] Навки, к сожалению, у Жени Плющенко не была, - сказала Тарасова. - У всех шоу очень профессиональные, творчески интересные, абсолютно разные, не похожие друг на друга. В "Шахерезаде" мне запомнилась больше всего Таня Навка. Я думаю, Мише Коляде удалась роль Льва в шоу Авербуха, он был симпатичный очень, Женя Медведева очень изменилась актерски, у нее незабываемый образ Дороти".

Премьера шоу Татьяны Навки по мотивам арабских сказок "Тысяча и одна ночь" "История любви Шахерезады" прошла 24 декабря на катке дворца спорта "Мегаспорт".

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