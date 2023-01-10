«Всё довольно просто и логично. Из-за политической ситуации я оказался в США. Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант. Мысли о смене гражданства? Во-первых, чтобы чувствовать себя в безопасности. До февраля было то же самое. В моём случае в этом отношении ничего не изменилось. Ну и выступать за другую страну – мне это всегда было интересно.



До того, как я встал в пару с Юлией [Артемьевой], я видел больше перспектив в отъезде. После того, как наша с ней пара понравилась всем, я решил, что можно пока повременить с этим. Внутри понимал: как только мы будем снова не нужны, то можно будет вернуться к вопросу отъезда. Если бы я менял гражданство вне сегодняшней ситуации и это бы получилось, я бы остался у Паши. Потому что лучше, чем Паша, тренера тяжело найти.



Если бы все эти события не развернулись, уехал бы? Наверное, нет. Это стало точкой невозврата», — приводит слова Назарычева Metaratings.