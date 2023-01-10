Фотография Евгении Медведевой использована в анонсе Олимпийских игр 2026 года

Фотографию серебряной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой использовали в разделе фигурного катания на официальном сайте Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает РИА Новости.
На сайте размещен кадр, сделанный во время произвольной программы Медведевой на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Также для оформления анонсов лыжных гонок и санного спорта организаторы использовали фотографии с итальянскими спортсменами, сделанные во время Олимпиады 2014 года в Сочи.
Напомним, что 1 марта на фоне спецоперации на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от участия в международных турнирах. Конгресс организации утвердил это решение — запрет будет действовать до особого уведомления.
В июне ISU не стал публиковать фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов игр в Пекине по случаю Международного олимпийского дня. В частности, в подборке чемпионку в одиночном женском катании Анну Щербакову заменили японкой Каори Сакамото, которая стала лишь бронзовым призером соревнований.