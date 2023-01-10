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22 минуты назад

Роман Костомаров доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

Советский спорт

У бывшего спортсмена диагностировали пневмонию.

Костомаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский фигурист Роман Костомаров находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, бывший спортсмен оказался в больнице из-за пневмонии. Его доставили в медицинское учреждение в 3.00 по московскому времени и подключили к аппарату ИВЛ.

«Утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое», – отмечает источник.

Напомним, Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. На Играх 2006 года они завоевали золотые медали в танцах на льду. Также Костомаров является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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