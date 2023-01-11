Мишин заявил, что болен пневмонией

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал здоровья олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, попавшему в больницу, а также рассказал, что сам столкнулся с пневмонией, передает «Матч ТВ».

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45-летний фигурист находится в крайне тяжелом состоянии из-за левосторонней пневмонии. Его подключили к медикаментозной седации.

«Роман — легенда фигурного катания, хороший парень. Желаю ему быстрого выздоровления. Я и сам лежу с пневмонией», — заявил Мишин.

По информации СМИ, Костомаров попал в реанимацию во вторник, 10 января. С тех пор его состояние ухудшилось. Спортсмен дышит при помощи ИВЛ, а также у него начался сепсис.

Костомаров, который выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, выигрывал Олимпийские игры — 2006. Также Костомаров и Навка — трехкратные чемпионы Европы и двукратные чемпионы мира. Российское национальное первенство они выигрывали трижды.