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1 час назад

Тренер по фигурному катанию Мишин рассказал, что болен пневмонией

Газета.Ruиещё 8

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал здоровья олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, попавшему в больницу, а также рассказал, что сам столкнулся с пневмонией, передает «Матч ТВ».

Мишин заявил, что болен пневмонией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

45-летний фигурист находится в крайне тяжелом состоянии из-за левосторонней пневмонии. Его подключили к медикаментозной седации.

«Роман — легенда фигурного катания, хороший парень. Желаю ему быстрого выздоровления. Я и сам лежу с пневмонией», — заявил Мишин.

По информации СМИ, Костомаров попал в реанимацию во вторник, 10 января. С тех пор его состояние ухудшилось. Спортсмен дышит при помощи ИВЛ, а также у него начался сепсис.

Костомаров, который выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, выигрывал Олимпийские игры — 2006. Также Костомаров и Навка — трехкратные чемпионы Европы и двукратные чемпионы мира. Российское национальное первенство они выигрывали трижды.

Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию

Ранее сообщалось, что серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева выложила в соцсетях сообщение в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Алексей Мишин,Евгений Медведев,
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