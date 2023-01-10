Авербух прокомментировал госпитализацию Костомарова

В начале года Костомаров принял участие в двух проектах Авербуха. С 29 декабря по 7 января он выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», а накануне, 9 января, катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией и находится на ИВЛ, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.