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56 минут назад

Авербух сообщил, что находится на связи с главврачом больницы, куда госпитализирован Костомаров

Газета.Ruиещё 1

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады — 2002, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Авербух сообщил, что держит связь с главным врачом больницы, однако отказался раскрывать подробности диагноза.

Авербух прокомментировал госпитализацию Костомарова
Фото: Газета.руГазета.ру

«Да, Роман действительно сейчас находится в больнице. Держу связь с главным врачом, но говорить диагноз (не могу) — пусть говорят врачи, — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

В начале года Костомаров принял участие в двух проектах Авербуха. С 29 декабря по 7 января он выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», а накануне, 9 января, катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией и находится на ИВЛ, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о госпитализации Костомарова.

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