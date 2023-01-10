Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

«Пытаюсь дозвониться»: Тарасова подтвердила госпитализацию Костомарова

Вечерняя Москваиещё 2

Российский фигурист Роман Костомаров госпитализирован в больницу с воспалением легких. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова прокомментировала госпитализацию Костомарова
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она уточнила, что в настоящее время пытается узнать подробности о состоянии спортсмена.

— У него, наверное, воспаление легких, — предположила Тарасова. — Я пытаюсь дозвониться Илье Авербуху, чтобы узнать, как себя чувствует Роман, но пока не удалось.

Собеседница «ВМ» отметила, что подробностей о состоянии фигуриста не знает, а также не в курсе, с каким именно диагнозом он был госпитализирован.

СМИ сообщают, что 45-летнего спортсмена привезли в одну из московских больниц в 0:30 ночи, однако утром его состояние ухудшилось. На данный момент специалисты оценивают его состояние как крайне тяжелое. Фигуриста подключили к аппарату ИВЛ.

Роман Костомаров — известный фигурист. Он получил золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — европейское.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители