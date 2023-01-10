Фигурист Михаил Назарычев, переехавший из Перми в Майами, сравнил жизнь в России и США.

«Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать вся оставшаяся часть России, кроме Москвы», — приводит слова Назарычева Metaratings.

Фигурист признался, что отправился за океан из-за политической обстановки.

«Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни», — пояснил он.

Спортсмен взял паузу в соревнованиях для смены гражданства, позднее он планирует возобновить карьеру.

Назарычев становился бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в 2020 году в соревновании спортивных пар. 21-летний фигурист вместе партнершей Юлией Артемьевой вошел в число запасных сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Пара распалась в июне 2022-го.