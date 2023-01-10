Агент Трусовой считает, что фигуристка ставит цель завоевать золото Олимпийских игр

"Сейчас первый год после Олимпиады, - сказал Николаев. - И созданные условия отнюдь не способствуют продолжению спортивной карьеры Саши. Посмотрим, что будет дальше. Лично мне кажется, что у Саши есть совершенно четкая цель - олимпийское золото. Я бы мечтал, чтобы она ее реализовала в условиях честной конку

"Такие спортсмены, как Саша, рождаются очень редко. Ей всего 18 лет, но там такой характер. Для меня это уровень советских спортсменов. Как [лыжник Вячеслав] Веденин, который отыгрывал минуту в эстафете. Это сравнимо с тем, что Саша сделала в Пекине с пятью четверными. Просто он боролся с секундомером, а тут как бы другие правила. Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире", - добавил представитель спортсменки.