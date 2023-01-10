Агент Трусовой считает, что фигуристка ставит цель завоевать золото Олимпийских игр

Фигуристка Александра Трусова имеет четкую цель - золото Олимпийских игр. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал агент спортсменки Алексей Николаев.
"Сейчас первый год после Олимпиады, - сказал Николаев. - И созданные условия отнюдь не способствуют продолжению спортивной карьеры Саши. Посмотрим, что будет дальше. Лично мне кажется, что у Саши есть совершенно четкая цель - олимпийское золото. Я бы мечтал, чтобы она ее реализовала в условиях честной конку
"Такие спортсмены, как Саша, рождаются очень редко. Ей всего 18 лет, но там такой характер. Для меня это уровень советских спортсменов. Как [лыжник Вячеслав] Веденин, который отыгрывал минуту в эстафете. Это сравнимо с тем, что Саша сделала в Пекине с пятью четверными. Просто он боролся с секундомером, а тут как бы другие правила. Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире", - добавил представитель спортсменки.
Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Трусова - первая и единственная в мире фигуристка, исполнившая пять четверных прыжков в одной программе.