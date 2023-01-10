Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
43 минуты назад

Агент Трусовой считает, что фигуристка ставит цель завоевать золото Олимпийских игр

ТАСС

Фигуристка Александра Трусова имеет четкую цель - золото Олимпийских игр. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал агент спортсменки Алексей Николаев.

Агент Трусовой считает, что фигуристка ставит цель завоевать золото Олимпийских игр
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас первый год после Олимпиады, - сказал Николаев. - И созданные условия отнюдь не способствуют продолжению спортивной карьеры Саши. Посмотрим, что будет дальше. Лично мне кажется, что у Саши есть совершенно четкая цель - олимпийское золото. Я бы мечтал, чтобы она ее реализовала в условиях честной конку

"Такие спортсмены, как Саша, рождаются очень редко. Ей всего 18 лет, но там такой характер. Для меня это уровень советских спортсменов. Как [лыжник Вячеслав] Веденин, который отыгрывал минуту в эстафете. Это сравнимо с тем, что Саша сделала в Пекине с пятью четверными. Просто он боролся с секундомером, а тут как бы другие правила. Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире", - добавил представитель спортсменки.

Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Трусова - первая и единственная в мире фигуристка, исполнившая пять четверных прыжков в одной программе.

Фигурное катание,Александра Трусова,Алексей Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители