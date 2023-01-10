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46 минут назад

Mash: состояние Костомарова резко ухудшилось

Никита Бородкин

Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас спортсмен подключен одновременно и к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

По информации канала, у Костомарова диагностированы прогрессирующая пневмония, сепсис и интоксикация организма. Его экстренно перевели в спецклинику, в транспортировке олимпийского чемпиона помогали специалисты.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Telegram-канал Mash утверждал, что утром состояние спортсмена стало ухудшаться. Отец фигуриста заявлял, что его решили перевести для дальнейшего лечения в больницу в Коммунарке.

Отец Костомарова рассказал о его госпитализации

Костомаров выступал в паре с фигуристкой Татьяной Навкой — вместе они завоевали золотую медаль Олимпийских игр 2006 года в Турине. Помимо Олимпиады, пара также дважды выигрывала чемпионат мира, трижды становилась чемпионами Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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