Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас спортсмен подключен одновременно и к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

По информации канала, у Костомарова диагностированы прогрессирующая пневмония, сепсис и интоксикация организма. Его экстренно перевели в спецклинику, в транспортировке олимпийского чемпиона помогали специалисты.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Telegram-канал Mash утверждал, что утром состояние спортсмена стало ухудшаться. Отец фигуриста заявлял, что его решили перевести для дальнейшего лечения в больницу в Коммунарке.