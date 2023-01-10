Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас спортсмен подключен одновременно и к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).
По информации канала, у Костомарова диагностированы прогрессирующая пневмония, сепсис и интоксикация организма. Его экстренно перевели в спецклинику, в транспортировке олимпийского чемпиона помогали специалисты.
Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Telegram-канал Mash утверждал, что утром состояние спортсмена стало ухудшаться. Отец фигуриста заявлял, что его решили перевести для дальнейшего лечения в больницу в Коммунарке.
Костомаров выступал в паре с фигуристкой Татьяной Навкой — вместе они завоевали золотую медаль Олимпийских игр 2006 года в Турине. Помимо Олимпиады, пара также дважды выигрывала чемпионат мира, трижды становилась чемпионами Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев.