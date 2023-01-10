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41 минуту назад

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Чемпионат.com

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января.

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
Фото:  САХАРОВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»Чемпионат.com САХАРОВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»Чемпионат.com

Мужчины

  • Евгений Семененко
  • Пётр Гуменник
  • Александр Самарин
  • Дмитрий Алиев
  • Артём Ковалев
  • Андрей Мозалёв
  • Макар Игнатов
  • Глеб Лутфуллин

Женщины

  • Софья Акатьева
  • Камила Валиева
  • Елизавета Туктамышева
  • Софья Муравьёва
  • Аделия Петросян
  • Анастасия Зинина
  • Вероника Яметова
  • Ксения Синицына

Спортивные пары

  • Александр Бойкова — Дмитрий Козловский
  • Анастасия Мишина — Александр Галлямов
  • Евгения Тарасова — Владимир Морозов
  • Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
  • Отметим, что болельщики также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд вне соревновательного зачёта.
Фигурное катание,Елизавета Худайбердиева,Егор Базин,Первый канал,
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