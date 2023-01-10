Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января.МужчиныЕвгений СемененкоПётр ГуменникАлександр СамаринДмитрий АлиевАртём КовалевАндрей МозалёвМакар ИгнатовГлеб ЛутфуллинЖенщиныСофья АкатьеваКамила ВалиеваЕлизавета ТуктамышеваСофья МуравьёваАделия ПетросянАнастасия ЗининаВероника ЯметоваКсения СиницынаСпортивные парыАлександр Бойкова — Дмитрий КозловскийАнастасия Мишина — Александр ГаллямовЕвгения Тарасова — Владимир МорозовЯсмина Кадырова — Валерий КолесовОтметим, что болельщики также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд вне соревновательного зачёта.